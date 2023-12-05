ВСУ на Бахмутском направлении мощно уничтожили российский танк (видео)

Беспилотник по танку ударил так, что у того начал взрываться боекомплект.
Украинские военные филигранно уничтожили на Бахмутском направлении российский танк Т-72Б3 стоимостью 3,5 миллиона долларов. Попали в тяжелую технику ударным беспилотником.
Соответствующее видео появилось на странице журналиста Юрия Бутусова.
Как отмечается, вражескую технику обнаружили бойцы роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" и совместно с аэроразведкой 80 ОДШБр нанесли по ней мощный удар. В этот момент российский танк передвигался по дороге, на башне находился оккупант, который, увидев беспилотник, пытался схватить оружие и скрыться с ним внутри. Однако не успел.
Беспилотник по танку устроил так, что у того начал взрываться боекомплект. Как итог – у российских окупантов минус один танк Т-72Б3 стоимостью 3,5 миллиона долларов.
Напомним, что ВСУ по некоторым направлениям переходят к стратегической обороне.
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