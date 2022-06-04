ВСУ на Донбассе отбили пять атак врага, на трех локациях еще продолжаются бои

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили в течение 4 июня и отбили 5 атак врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 4 артиллерийские системы;
- 11 боевых бронированных машин;
- 26 единиц автомобильной техники.
"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", — говорится в сообщении.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. В течение 4 июня российские военные обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них - 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести.
По данным вечернего свода Генштаба ВСУ, кафиры продолжают обстреливать населенные пункты в Восточной операционной зоне по всему вооружению.
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