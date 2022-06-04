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ВСУ на Донбассе отбили пять атак врага, на трех локациях еще продолжаются бои

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ВСУ на Донбассе отбили пять атак врага, на трех локациях еще продолжаются бои

ФОТО: Группировка Объединенных сил/Facebook

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили в течение 4 июня и отбили 5 атак врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 3 танка;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 26 единиц автомобильной техники.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", — говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. В течение 4 июня российские военные обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них - 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести.

По данным вечернего свода Генштаба ВСУ, кафиры продолжают обстреливать населенные пункты в Восточной операционной зоне по всему вооружению.

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