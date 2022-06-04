ВСУ на Донбассе отбили пять атак врага, на трех локациях еще продолжаются бои

ВСУ на Донбассе отбили пять атак врага, на трех локациях еще продолжаются бои

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили в течение 4 июня и отбили 5 атак врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

4 артиллерийские системы;

11 боевых бронированных машин;

26 единиц автомобильной техники.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", — говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. В течение 4 июня российские военные обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них - 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести.

По данным вечернего свода Генштаба ВСУ, кафиры продолжают обстреливать населенные пункты в Восточной операционной зоне по всему вооружению.

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