ВСУ на Донбассе разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ — Белецкий

Украинские военные из 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Белецкий.

"Сегодня бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. С их стороны 30 200х, десятки раненых и с десяток пленных", — сообщил Белецкий.

Он отметил, что таким образом ВСУ полностью зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией от 2014 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ прорвали российскую оборону севернее Роботиного Запорожской области и продвинулись в пределах 1,5 км.

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