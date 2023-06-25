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ВСУ на Донбассе разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ — Белецкий

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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ВСУ на Донбассе разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ — Белецкий

ВСУ зачистили плацдарм врага на берегу канала Северский Донец-Донбасс / Фото: Associated Press

ВСУ полностью зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс

Украинские военные из 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Об этом сообщил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Белецкий.

"Сегодня бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. С их стороны 30 200х, десятки раненых и с десяток пленных", — сообщил Белецкий.

Он отметил, что таким образом ВСУ полностью зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией от 2014 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ прорвали российскую оборону севернее Роботиного Запорожской области и продвинулись в пределах 1,5 км.

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Дата публикации
Просмотры
230
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