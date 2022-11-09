ВСУ на Донбассе уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты: Арестович рассказал детали

Еще в начале вторжения бойцы бригады проскочили украинские позиции, однако, наконец, попали в ловушку ВСУ.

Российская 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота, недавно жаловавшаяся на огромные потери на Донбассе, была ранее задействована в Мариуполе, где очень сильно "выгребла" от украинских бойцов.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Советник ОП добавил, что после этого 155-ю бригаду "откатили" и она пополняла свою боеспособность.

"Сейчас по данным источников, у подразделения от 30% до 70% безвозвратных потерь. После наступления на Донбассе россияне сказали, что в бригаде погибли больше бойцов, чем в первой "Чечне". А в первой "Чечне" погибли 63 человека убитыми. Ну если здесь больше, то 64 — минимум. Но с тех пор прошло еще 5 суток и они написали коллективное письмо губернатору, что, мол, "разберитесь с нашими полководцами", а это для любой армии является нехорошим признаком", — рассказал Арестович.

Он продолжил, что два дня спустя российские военные получили ответ от губернатора, где тот указал, что "потери преувеличены, просто мы жестко наступаем".

"А суть наступления в чем? В начале они (россияне – ред.) на радостях проскочили наши первые позиции, ожидая, что "укроп дрогнет и побежит", а "укроп" не дрогнул и не побежал! Поэтому они заскочили ближе к Павловке и все поставки и вывоз раненых, и все остальное идет в коридоре из наших двух посадок", – рассказал советник ОП.

Он добавил, что на сегодняшний день потери оккупантов возле Павловки составляют сотни людей.

Потери 155 бригады

Недавно российские военные блоггеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждается, что российское военное руководство "бросило" 155 бригаду морской пехоты РФ в "непонятное наступление" под Павловкой Донецкой области. Там в течение четырех дней бригада понесла потери около 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а также потеряла половину техники.

Среди этих 300 военных фактически все штурмовики, сообщил военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он также сказал, что, по данным надежных источников, действительно 75% участников штурма из рядов морской пехоты погибли.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в оккупированный Донецк направлена группа представителей следственного комитета РФ, которые будут расследовать значительные потери 155-й отдельной бригады морской пехоты.

Карта боев на 8 ноября: россияне наступают в Донецкой области, а на Юге - массово сдаются в плен.

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