Украинскими бойцами ликвидирован высокопоставленный оккупант, администратор Z-канала-миллионника.

Об этом сообщил украинский блоггер Денис Казанский в Telegram.

На фронте стал "грузом 200" высокопоставленный российский военный Егор с позывным "Щит". Фамилию и должность своего ликвидированного администратора Z-канал скрывает.

Вероятно, он занимал руководящий пост в подразделении ВДВ оккупационной армии РФ. В траурном посту говорится, что он был "офицером и командиром".

"На Донецком направлении во время проведения штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта "Архангел Спецназа" Егор "Щит"", – говорится в сообщении.

Напомним, Северная Корея усилила свой военный контингент в Курской области РФ, где проходит спецоперация ВСУ, ракетными системами и артиллерией большой дальности.

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