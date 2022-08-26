ВСУ на двух наиболее "горячих" направлениях отбили атаки оккупантов: какова ситуация с вторжением РФ на востоке

Российские военные продолжают попытки наступать на востоке, но несут потери и уходят.

В частности, в течение 26 августа враг пытался возобновить наступление на Славянском направлении, на Бахмутском – вел штурмовые действия по направлениям населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема , а на Авдеевском - пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 августа.

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На Славянском направлении противник пытается восстановить наступление в направлении населенного пункта Барвенково. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Нанес авиаудары возле Бражевки и Залимана. Вел наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

"На Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григорьевка. Нанес авиационных ударов вблизи Спирного и Северска. Вел воздушную разведку возле Татьяновки", — сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении, по данным украинских военных, враг нанес огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюковка, Соледарь, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов возле Яковловки и Кодемы. Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опросного и Марьинки. Нанес авиаударов недалеко от Первомайского, Красногоровки и Марьинки. Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор и отошли.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Удары авиации противника подверглись районам Владимировки и Новомихайловки.

Напомним, полковник запаса ВСУ Роман Свитан уверен, что до конца 2022 года можно освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым и Донбасс , если в два-три раза увеличить поставки вооружения и военной техники.

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