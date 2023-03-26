ВСУ на фронте ликвидировали "героя России", причастного к Иловайской трагедии - журналист

Полк, убивший воинов ВСУ в 2014 году, несет большие потери.
ВСУ ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка, "героя России" Дмитрия Лисицкого. Именно он причастен к Иловайской трагедии 2014 года.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
Российский оккупант был ликвидирован 26 марта. Он был командиром 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка.
"Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, прорывавшиеся из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием "герой России". 247-й терпит большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка", — сообщил Бутусов.
Иловайская трагедия 2014 года
В августе 2014 года после упорных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
По данным Офиса генерального прокурора , в ночь на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и последующее совершение ими военных преступлений. В то время силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов. 29 августа российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных. Воинов ВСУ кафиры добивали, не оказав медицинскую помощь.
Тогда россияне убили 366 украинских воинов, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен.
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