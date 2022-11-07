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ВСУ на Харьковщине нашли флаг Украины: местный закопал его, чтобы знамя не досталось оккупантам

ВСУ на Харьковщине нашли флаг Украины: местный закопал его, чтобы знамя не досталось оккупантам

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1489
Время на прочтение
2 мин
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ВСУ на Харьковщине нашли флаг Украины: местный закопал его, чтобы знамя не досталось оккупантам

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Флаг нашли бойцы территориальной обороны.

Житель одного из сел Харьковской области в своем огороде зарыл флаг Украины. Мужчина не хотел, чтобы во время оккупации россияне осквернили государственный символ.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Житель одного из сел в Харьковской области, который был в оккупации, рассказал, что в начале войны он закопал государственный флаг на своем огороде.

"Когда его село попало под временную оккупацию, мужчине удалось выехать в более безопасное место, а после того как наши воины освободили населенный пункт, он сообщил им о ценном тайнике", – написал Козицкий.

Контрнаступление на Харьковщине

Украинские защитники в сентябре совершили успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Воинам удалось выбить российских оккупантов из большинства населенных пунктов.

6 ноября армия Российской Федерации пыталась наступать в Чугуевском районе Харьковской области. Впрочем, оккупанты отступили с потерями из-за отпора украинских военных.

Также в Харькове правоохранители задержали сторонницу путинских войск. Во время оккупации Купянска она перешла на сторону захватчиков и собирала "налоги".

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Дата публикации
Просмотры
1489
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