ВСУ на Харьковщине нашли флаг Украины: местный закопал его, чтобы знамя не досталось оккупантам

Флаг нашли бойцы территориальной обороны.
Житель одного из сел Харьковской области в своем огороде зарыл флаг Украины. Мужчина не хотел, чтобы во время оккупации россияне осквернили государственный символ.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Житель одного из сел в Харьковской области, который был в оккупации, рассказал, что в начале войны он закопал государственный флаг на своем огороде.
"Когда его село попало под временную оккупацию, мужчине удалось выехать в более безопасное место, а после того как наши воины освободили населенный пункт, он сообщил им о ценном тайнике", – написал Козицкий.
Контрнаступление на Харьковщине
Украинские защитники в сентябре совершили успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Воинам удалось выбить российских оккупантов из большинства населенных пунктов.
6 ноября армия Российской Федерации пыталась наступать в Чугуевском районе Харьковской области. Впрочем, оккупанты отступили с потерями из-за отпора украинских военных.
Также в Харькове правоохранители задержали сторонницу путинских войск. Во время оккупации Купянска она перешла на сторону захватчиков и собирала "налоги".
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