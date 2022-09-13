ВСУ на Харьковщине "затрофеили" российскую РСЗО "Торнадо" и пушку "Мста-С": фото

Силы обороны захватили российскую РСЗО "Торнадо" и пушку "Мста-С".

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

РСЗО "Торнадо-Г" является глубокой модернизацией "Града". Она имеет большую степень автоматизации, что уменьшает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню.

"Отличия "Торнадо-Г" от РСЗО "Град" заключаются в уменьшении обслуги до 2-х человек, сокращении времени развертывания на позиции и ведении огня без топогеодезической подготовки. По эффективности "Торнадо-Г" превосходит "Град" в 2,5- 3 раза", — говорится в сообщении.

Российская пушка 2С19 "Мста-С" также будет помогать убивать российских оккупантов в Украине.

Фото: СтратКом ВСУ

Напомним, ВСУ за два часа "приземлили" два российских самолета и один беспилотник.

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