ВСУ на Херсонщине проводят прикрытые операции и срывают попытки оккупантов идти к Днепру – Хлань

На левобережье Херсонской области ВСУ проводят прикрытые с правого берега операции и срывают попытки оккупационной армии России идти к реке Днепр.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Можно сказать, что Крынков уже нет как населенного пункта, осталось только название. Оккупанты кичатся, что Крынки они контролируют. Хотя, как мы видим, контроль оккупантов Крынков заканчивается точными попаданиями беспилотников именно по попытке оккупантов завести технику или личный состав ближе к побережью Днепра. Но ВСУ выполняют задачи на левом берегу. Сейчас неуместно говорить о плацдармах, но задачи выполняются. И это для оккупантов головная боль", — отметил Хлань.

Хлань также добавил, что все попытки оккупантов полностью контролировать побережье с левого берега в районе Крынков, Антоновского и железнодорожного мостов ничем не заканчиваются.

Напомним, по данным Генштаба, россияне пытаются выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра.

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