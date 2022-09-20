ВСУ на Херсонщине уничтожили несколько баз оккупантов, склады с боеприпасами и технику россиян

В Херсонской области ВСУ уничтожили несколько баз российских захватчиков, склады с боекомплектом и скопление техинки.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

По состоянию на 20:00 20 сентября удалось уничтожить в Херсонской области:

Павлоград. Попадание в базирование россиян.

Правдино. Попадание в скопление техники и живой силы.

Садовое. Попадание в боекомплект.

В районе Чернобаевки попадание в комплекс РЭБ "Мурманск-БН".

В Новой Каховке в районе ГЭС попадание в скопление техники.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины и назвал эти "голосования" неприемлемыми.

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