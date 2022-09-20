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ВСУ на Херсонщине уничтожили несколько баз оккупантов, склады с боеприпасами и технику россиян

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ВСУ на Херсонщине уничтожили несколько баз оккупантов, склады с боеприпасами и технику россиян

Украинские защитники продолжают демилитаризовать оккупантов.

В Херсонской области ВСУ уничтожили несколько баз российских захватчиков, склады с боекомплектом и скопление техинки.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

По состоянию на 20:00 20 сентября удалось уничтожить в Херсонской области:

  • Павлоград. Попадание в базирование россиян.
  • Правдино. Попадание в скопление техники и живой силы.
  • Садовое. Попадание в боекомплект.
  • В районе Чернобаевки попадание в комплекс РЭБ "Мурманск-БН".
  • В Новой Каховке в районе ГЭС попадание в скопление техники.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины и назвал эти "голосования" неприемлемыми.

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