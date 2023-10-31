ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк (видео)

Украинские бойцы ударным дроном на Купянском направлении филигранно уничтожили российский танк.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "СтратКом".

На Купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады с помощью дрона-камикадзе нанесли поражение по вражескому танку.

На кадрах видно, как ударный дрон, операторы которого обнаружили российскую тяжелую технику в поле, точным выстрелом добили танк, из которого уже "валил" дым.

ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк

Напомним, что ночью, 31 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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