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ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
899
Время на прочтение
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ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк (видео)

Российский танк / Фото иллюстративное

Поразили танк бойцы 32-й отдельной механизированной бригады.

Украинские бойцы ударным дроном на Купянском направлении филигранно уничтожили российский танк.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "СтратКом".

На Купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады с помощью дрона-камикадзе нанесли поражение по вражескому танку.

На кадрах видно, как ударный дрон, операторы которого обнаружили российскую тяжелую технику в поле, точным выстрелом добили танк, из которого уже "валил" дым.

ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк

ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк

Напомним, что ночью, 31 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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Дата публикации
Просмотры
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