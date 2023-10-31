ВСУ на Купянском направлении дроном уничтожили российский танк (видео)

Поразили танк бойцы 32-й отдельной механизированной бригады.
Украинские бойцы ударным дроном на Купянском направлении филигранно уничтожили российский танк.
Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "СтратКом".
На Купянском направлении бойцы 32-й отдельной механизированной бригады с помощью дрона-камикадзе нанесли поражение по вражескому танку.
На кадрах видно, как ударный дрон, операторы которого обнаружили российскую тяжелую технику в поле, точным выстрелом добили танк, из которого уже "валил" дым.
Напомним, что ночью, 31 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
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