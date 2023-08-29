ВСУ на Купянском направлении ударным дроном уничтожили технику оккупантов (яркое видео)

У оккупантов "минуснулся" танк, САУ и башня с системой РЭБ.
Украинские военные ночью на Купянском направлении уничтожили несколько различных видов тяжелой техники российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом".
Как отмечается, на Купянском направлении рота ударных БПАК Ахиллес” 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко в течение одной ночи с помощью ударного дрона уничтожили:
- две САУ 2С19;
- танк Т-80;
- башню с системой РЭБ.
Напомним, что неподалеку от Оленевки, что в Крыму, раздались взрывы.
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