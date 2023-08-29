ВСУ на Купянском направлении ударным дроном уничтожили технику оккупантов (яркое видео)

У оккупантов "минуснулся" танк, САУ и башня с системой РЭБ.

Украинские военные ночью на Купянском направлении уничтожили несколько различных видов тяжелой техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом".

Как отмечается, на Купянском направлении рота ударных БПАК Ахиллес” 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко в течение одной ночи с помощью ударного дрона уничтожили:

две САУ 2С19;

танк Т-80;

башню с системой РЭБ.

ВСУ на Купянском направлении ударным дроном уничтожили технику оккупантов

Напомним, что неподалеку от Оленевки, что в Крыму, раздались взрывы.

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