ВСУ на Курщине впервые взяли в плен солдат Северной Кореи: все детали и фото

Северокорейские пленные с помощью переводчиков общаются со следователями СБУ.
Украинские воины впервые взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, взять в плен удалось двух северокорейских. Они были ранены, но выжили, были доставлены в Киев. Северокорейские пленные общаются со следователями СБУ.
Зеленский подчеркнул, что пленить солдат КНДР – задача очень непростая. Ведь, как правило, россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия Северной Кореи в войне против Украины.
"Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек", – поблагодарил президент.
Он заверил, что как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь.
Зеленский поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленным. "Мир должен знать, что происходит", — подытожил глава государства.
Напомним, в конце декабря в СМИ появилась информация, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Но потом сообщалось, что он скончался от ран.
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