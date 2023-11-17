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ВСУ на левобережье Херсонщины: в ГУР раскрыли, к чему могут готовиться оккупанты

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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ВСУ на левобережье Херсонщины: в ГУР раскрыли, к чему могут готовиться оккупанты

Украинские военные / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонского направления.

Успехи украинских военных на позициях на левобережье Херсона могут заставить российских кафиров провести определенную перегруппировку.

Мнение об этом высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире "Радио Свобода".

Он сказал, что на фоне последних событий вполне вероятны подобные маневры противника возможны в ответ на успешные действия ВСУ на юге страны и закрепление на некоторых плацдармах на восточной стороне Херсонской области.

"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку", — сказал представитель военной разведки.

ВСУ на левом берегу Днепра

В этом регионе, по словам Ерина, у окупантов выстроена многоэшалонированная система обороны.

"Я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация – мы увидим", – рассказал офицер.

Напомним, силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонском направлении. Там проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.

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Дата публикации
Просмотры
696
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