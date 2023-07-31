ВСУ на Лиманском направлении во время разведки боем уничтожили более 10 оккупантов (видео)

Много российских военных получили ранения.
Украинские военные в ближнем бою на Лиманском направлении уничтожили более 10 российских оккупантов.
Соответствующее видео появилось на странице ГНСУ в телеграмме.
Как стало известно, бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" "насыпают" оккупантам на Лиманском направлении. Пограничники проводили разведку боем, в результате которой более 10 окупантов были уничтожены, еще немало осталось раненых.
Среди украинских военных, к счастью, обошлось без потерь.
На кадрах видно, как Силы обороны из стрелкового оружия в лесополосе накрывают оккупантов огнем.
Напомним, что пропагандиста из РФ Красовского планируется объявить в международный розыск.
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