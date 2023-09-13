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ВСУ на Мелитопольском направлении филигранно сожгли танк россиян (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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ВСУ на Мелитопольском направлении филигранно сожгли танк россиян (видео)

Сожженная техника окупантов / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупанты передвигались по дороге, когда в них попал дрон.

Украинские военные на Мелитопольском направлении "минуснули" ударным дроном технику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".

Как отмечается, на Мелитопольском направлении рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировала перемещавшуюся по дороге вражескую технику. Благодаря меткому выстрелу ВСУ оккупанты потеряли еще один танк.

ВСУ на Мелитопольском направлении "минуснули" танк оккупантов

ВСУ на Мелитопольском направлении "минуснули" танк оккупантов

Напомним, что нацгвардейцы уничтожили "непробиваемый" танк оккупантов.

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Дата публикации
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