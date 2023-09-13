ВСУ на Мелитопольском направлении филигранно сожгли танк россиян (видео)

Оккупанты передвигались по дороге, когда в них попал дрон.
Украинские военные на Мелитопольском направлении "минуснули" ударным дроном технику оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".
Как отмечается, на Мелитопольском направлении рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировала перемещавшуюся по дороге вражескую технику. Благодаря меткому выстрелу ВСУ оккупанты потеряли еще один танк.
Напомним, что нацгвардейцы уничтожили "непробиваемый" танк оккупантов.
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