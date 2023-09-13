ВСУ на Мелитопольском направлении филигранно сожгли танк россиян (видео)

Оккупанты передвигались по дороге, когда в них попал дрон.

Украинские военные на Мелитопольском направлении "минуснули" ударным дроном технику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".

Как отмечается, на Мелитопольском направлении рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировала перемещавшуюся по дороге вражескую технику. Благодаря меткому выстрелу ВСУ оккупанты потеряли еще один танк.

ВСУ на Мелитопольском направлении "минуснули" танк оккупантов

Напомним, что нацгвардейцы уничтожили "непробиваемый" танк оккупантов.

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