ВСУ на окраине Авдеевки отбили комплекс "Царская охота" — глава ГВА

ВСУ отбили у врага ресторанный комплекс "Царская охота" на окраине Авдеевки. Сейчас под городом продолжаются тяжелые бои, но украинские войска удерживают свои позиции.

Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, информирует "24 канал".

Барабаш описал ситуацию на Авдеевском участке фронта. По его словам, украинские войска обезвредили входящие в город российские диверсионно-разведывательные группы.

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"Царскую охоту" отбили, ее полностью контролируют ВСУ", – сказал глава военной администрации и добавил, что враг туда лезет в попытках снова захватить позицию.

Ситуация на Авдеевском направлении

В общем ситуация на Авдеевском направлении на 29 января коренным образом не изменилась. Оккупанты давят, подтягивают резервы и ежедневно бросают в штурмы большое количество людей.

Враг активно применяет артиллерию: фиксируется 50-60 обстрелов в день. Однако уже несколько дней почти нет авиабомбовых ударов.

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Эвакуация из Авдеевки

Барабаш сообщил, что на утро 29 января в Авдеевке остаются 1014 человек. Несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие каких-либо коммуникаций, они отказываются уезжать.

"На мой взгляд, это уже на грани какого-то морального преступления. Они сидят, мы должны привозить им гуманитарную помощь, должны уговаривать их еще в таких условиях", — сказал глава ГВА.

Однако есть и такие жители города, которые после двух лет под обстрелами теперь принимают решение и уезжают. Так, 28 января из Авдеевки выехали три человека, перед этим – 22, днем ранее – 28.

Барабаш отметил, что в последнее время проводить эвакуацию очень непросто, потому что российские захватчики постоянно обстреливают дорогу.

Напомним, 28 января военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что российские войска атакуют Авдеевку с трех сторон: в районе Степового на севере, "в лоб" – ресторан "Царская охота" и в направлении Первомайского на юге.

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