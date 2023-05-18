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ВСУ на Таврическом направлении "минуснули" роту окупантов и четыре склада с боеприпасами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ВСУ на Таврическом направлении "минуснули" роту окупантов и четыре склада с боеприпасами

На Таврическом направлении ВСУ изрядно "насыпали" оккупантам / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли оружие, боеприпасы и личный состав

Российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении больше роты военных и более 20 единиц вооружения и военной техники.

Об этом на своей странице в соцсети написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1038 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 24 единицы вооружения и военной техники противника. В частности — два танка, два БпЛА "Ланцет-3", РЛС "Радескан-ИКП-М", пушка МТ-12 "Рапира", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", РСЗО 9К58 "Смерч", два МТЛБ. Также были уничтожены четыре состава боеприпасов врага", – рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, что в Воздушных силах рассказали об особенностях ночного массированного ракетного удара.

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Дата публикации
Просмотры
669
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