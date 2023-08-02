ВСУ на Таврическом направлении ударили по технике и складам российских оккупантов

Украинские военные на Таврическом направлении мощно ударили по технике и складам российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Как отмечается, украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику российских оккупантов.

"За сутки враг потерял 19 единиц военной техники", — подчеркнул Александр Тарнавский.

В частности, оккупанты потеряли четыре бронированных машины, шесть единиц артиллерийских систем и минометов, одну ТОС-1А "Сонцепек", один беспилотный летательный аппарат и семь единиц автомобильной техники.

Кроме того, было уничтожено 10 складов боеприпасов и состав ГСМ противника.

Напомним, что в польском МИД заявили о "не лучших отношениях" с Украиной.

Читайте также: