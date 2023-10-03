ВСУ на Таврическом направлении за сутки "минуснули" более 260 оккупантов

Украинские военные на Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожили более 260 российских оккупанты и еще 20 единиц военной техники.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Как стало известно, на Авдеевском направлении заметно увеличилось интенсивное действие российских оккупантов. Россияне безуспешно пытаются восстановить утраченное положение в районе Авдеевки.

Наши защитники успешно отразили штурмовые действия врага в районе восточнее Степного на Донетчине. 10 неудачных атак оккупанты провели в районах Марьинки и Новомихайловки. В то же время на Шахтерском направлении украинские воины нанесли потери и успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровно.

Кроме того, на Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1 тысячу 198 огневых задач. Общие потери врага составили 261 человек. 10 российских оккупантов сдались в плен. Уничтожены 20 единиц военной техники противников. систем, пять единиц автомобильной и пять – специальной техники кафиров. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ВСУ рассказали о коварстве россиян во время запусков беспилотников.

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