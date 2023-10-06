ВСУ на Таврическом направлении за сутки уничтожили российскую станцию "Житель" и "Солнцепек"

Украинские военные уничтожили дорогую российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" и ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления.

Как стало известно, украинские военные за минувшие сутки уничтожили станцию военных РФ "Житель", систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и еще 44 единицы другой военной техники.

В то же время оккупанты за сутки нанесли 13 авиационных ударов и осуществили 24 боевых столкновения. Кроме того, было зафиксировано 915 артиллерийских обстрелов. В ответ ВСУ выполнили 1270 огневых задач — уничтожены 323 военных РФ, еще в плен попали два оккупанта.

"Уничтожены 44 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 9 БпЛА, 10 единиц автомобильной и единица специальной техники оккупантов. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага" — подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Напомним, что США планируют вчетверо увеличить производство снарядов для Украины.

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