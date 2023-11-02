ВСУ на Угледарском направлении филигранно уничтожили технику оккупантов (видео)

Украинские военные сегодня утром, 2 ноября, филигранно уничтожили по меньшей мере 10 единиц техники оккупантов на Угледарском направлении.

Соответствующие видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно, в результате успешных контрдействий на Угледарском направлении воины 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев поразили не менее 10 единиц техники, среди которых несколько БМП и 3 танка - один Т-80БВ и два Т-72Б3.

На кадрах с видео видно, как на поле стоят несколько российских танков, из которых "валит" дым. Такой была утренняя попытка россиян пойти в наступление.

ВСУ на Угледарском направлении филигранно уничтожили технику оккупантов

Напомним, что пилоты fpv-дронов 71-й егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины эффектно уничтожили боевую машину десанта (БМД) российских захватчиков.

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