Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ на Угледарском направлении филигранно уничтожили технику оккупантов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ на Угледарском направлении филигранно уничтожили технику оккупантов (видео)

Сожженная техника РФ / Фото иллюстративное

Военные уничтожили не менее 10 единиц техники.

Украинские военные сегодня утром, 2 ноября, филигранно уничтожили по меньшей мере 10 единиц техники оккупантов на Угледарском направлении.

Соответствующие видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно, в результате успешных контрдействий на Угледарском направлении воины 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев поразили не менее 10 единиц техники, среди которых несколько БМП и 3 танка - один Т-80БВ и два Т-72Б3.

На кадрах с видео видно, как на поле стоят несколько российских танков, из которых "валит" дым. Такой была утренняя попытка россиян пойти в наступление.

ВСУ на Угледарском направлении филигранно уничтожили технику оккупантов

ВСУ на Угледарском направлении филигранно уничтожили технику оккупантов

Напомним, что пилоты fpv-дронов 71-й егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины эффектно уничтожили боевую машину десанта (БМД) российских захватчиков.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
506
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация