ВСУ на востоке Украины ликвидировали 60 оккупантов и их технику

Украинские защитники на востоке Украины 27 мая ликвидировали 60 оккупантов.
Также воины уничтожили военную технику российских захватчиков.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".
В ВСУ сообщили, что продолжают сдерживать российского агрессора от продвижения в Украину.
Так, силы обороны 27 мая ликвидировали 60 оккупантов, уничтожили одну боевую бронированную машину, одну боевую машину пехоты, одну артиллерийскую систему и два артиллерийских тягача.
Напомним, американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес считает, что до конца лета украинские военные оттеснят российских оккупантов к позициям, которые они занимали до 24 февраля.
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