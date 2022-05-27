ВСУ на востоке Украины ликвидировали 60 оккупантов и их технику

ВСУ на востоке Украины ликвидировали 60 оккупантов и их технику

Украинские защитники на востоке Украины 27 мая ликвидировали 60 оккупантов.

Также воины уничтожили военную технику российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".

В ВСУ сообщили, что продолжают сдерживать российского агрессора от продвижения в Украину.

Так, силы обороны 27 мая ликвидировали 60 оккупантов, уничтожили одну боевую бронированную машину, одну боевую машину пехоты, одну артиллерийскую систему и два артиллерийских тягача.

Напомним, американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес считает, что до конца лета украинские военные оттеснят российских оккупантов к позициям, которые они занимали до 24 февраля.

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