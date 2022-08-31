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ВСУ на юге атаковали пункты управления, склады боеприпасов и артиллерию оккупантов: какие потери у врага

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ВСУ на юге атаковали пункты управления, склады боеприпасов и артиллерию оккупантов: какие потери у врага

Фото: Операция объединенных сил / Facebook

Украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами Херсонской области.

ВСУ также нанесли врагу потери как в технике, так и в живой силе.

Об этом 31 августа сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Так, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам ПВО, радиолокационной станции и по районам сосредоточения артиллерии российских войск.

Подтвержденные потери врага составляют:

  • 15 военных,
  • 3 танка Т-72,
  • зенитно-ракетный комплекс "Тор",
  • ударно-разведывательный беспилотник "Форпост",
  • 6 единиц авто-бронетехники,
  • 2 склада боеприпасов.

В то же время в Черном море Россия держит на боевом дежурстве три носителя крылатых ракет "Калибр", снаряженных 20 ракетами.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, когда ожидать успехов ВСУ на юге страны.

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