ВСУ на юге атаковали пункты управления, склады боеприпасов и артиллерию оккупантов: какие потери у врага

Украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами Херсонской области.

ВСУ также нанесли врагу потери как в технике, так и в живой силе.

Об этом 31 августа сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Так, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам ПВО, радиолокационной станции и по районам сосредоточения артиллерии российских войск.

Подтвержденные потери врага составляют:

15 военных,

3 танка Т-72,

зенитно-ракетный комплекс "Тор",

ударно-разведывательный беспилотник "Форпост",

6 единиц авто-бронетехники,

2 склада боеприпасов.

В то же время в Черном море Россия держит на боевом дежурстве три носителя крылатых ракет "Калибр", снаряженных 20 ракетами.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, когда ожидать успехов ВСУ на юге страны.

Освобождение Херсона: на Антоновском мосту произошли три мощных взрыва

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