ВСУ на юге двумя ракетами сбили сразу четыре беспилотника, которые России передал Иран

22 сентября около 22:00 ВСУ сбили четыре дрона, которые Иран передал России.

Украинские защитники в Николаевской области двумя ракетами сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"22 сентября, около 20:00 часов, в Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Евросоюзе считают, что Россия будет жестоко бомбить Украину.

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