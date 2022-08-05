ВСУ на Юге "химарснули" 3 склада боеприпасов врага и 4 зенитно-ракетных системы: детали

Кроме того, вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине.

На южных фронтах ситуация остается напряженной, но украинские силы обороны контролируют ее развитие.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Россияне продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны. В направлении Сухой Пруд – Лозовое спецвзвод оккупантов при поддержке БТР-82А и танкового взвода пытался идти на штурм. Однако успеха не имел и с потерями отошел.

Враг активизировал артиллерийские и авиационные атаки

Оккупанты нанесли 16 авиаударов вдоль линии столкновения по украинским позициям и недавно освобожденным населенным пунктам. Обошлось без потерь.

Также захватчики из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра обстреляли Ивановку. Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются.

Украинская авиация и артиллерия наносит удар

В свою очередь украинские штурмовики атаковали 2 очага вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.

Потери врага:

39 оккупантов;

4 зенитно-ракетных системы С-300 и радиолокационная станция "Имбирь",

и радиолокационная станция автоматический миномет 82-го калибра "Василька", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

бронированной и автомобильной техники. 3 склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним, что оккупанты в полночь 5 августа мощно обстреляли Никополь.

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