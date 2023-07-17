ВСУ на юге местами прошли первую линию обороны оккупантов

Передовые подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на юге на трех направлениях – Васильевском, Токмакском и Бердянском. Однако темпы и размах наступления пока минимальны. Противник сейчас пытается удержать полосу снабжения и местами первую линию обороны.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, украинским воинам местами удалось пройти первую линию обороны армии РФ, однако оккупанты создали на юге подготовленную оборону.

"Но не стоит путать первую линию обороны и главную. Если украинские войска прорвут главную линию обороны, то конечно, что темпы и размах их наступления могут увеличиться, причем резко и "внезапно" – это очевидно. Но противник в этом смысле создал в южной операционной зоне эшелонированную и подготовленную оборону", — отметил он.

Машовец подчеркнул, что у нас нет точных данных о главной линии обороны российских захватчиков, потому что наши войска еще не дошли до нее. Вполне возможно, что на самом деле у россиян есть только первая линия, но за ней остальные "линии" существуют только на бумаге для отчетности.

"Но нам с вами в деле оценки возможностей СОУ все же следует исходить из того, что у противника главная линия обороны оборудована всеми необходимыми элементами: минно-взрывными заграждениями, фортификационными сооружениями, укрепленными позициями для пехоты, а также защищенными огневыми позициями для средств. В реальности их может и не быть, то есть это может быть, например, лишь составляющая дезинформационной кампании, или же российские чиновники могли вообще разворовать ресурсы и деньги, выделенные на ее оборудование, но пока давайте исходить из того, что она вполне реальна и есть такой, какой ей предстоит быть, со всеми элементами. Как только ВСУ дойдут до главной линии обороны — тогда уже станет понятно ее реальное "качество", — отметил он.

Эксперт также сказал, что важно учитывать еще то, хватит ли у российского командования в южной операционной зоне войск оперативных резервов, чтобы занять конкретными формированиями эту линию обороны, при необходимости.

Напомним, ВСУ вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта в последние дни и достигли ограниченных успехов.

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