ВСУ на юге нанесли четыре авиаудара по скоплению российских войск

Украинские военные нанесли четыре авиаудара по местам скопления живой силы и техники на Левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Обстановка в нашей зоне ответственности в Южнобужском и Таврическом операционных районах стабильно сложная, но контролируется Силам обороны.

Противник продолжает обустройство обороны на левом берегу Днепра, пытается создать дополнительные рубежи обороны, удержать занятые рубежи.

Продолжает наносить огненное поражение по нашим войскам и деоккупированным населенным пунктам вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

Украинские артиллеристы в течение суток выполнили 33 огневых задач.

Подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, семь единиц автобронетехники. Остальные результаты доразведываются.

Напомним, ранее американский генерал сказал, у кого будет преимущество во время зимних боев в Украине.

Также мы информировали, что ВСУ получили возможность активизировать контрнаступление, пока россияне не собрали резервы и не построили более мощные оборонные позиции.

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