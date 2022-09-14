ВСУ на юге разбомбили российскую колонну, мост и понтонную переправу

ВСУ продолжают наносить огневые удары по российским оккупантам.
На юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли колонны вражеской техники, Каховский мост и понтонную переправу в районе Антоновского моста.
Об этом сообщает ОК "Юг".
Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов.
По предварительно подтвержденным данным, за ночь враг потерял 27 оккупантов и 2 единицы автомобильной техники.
"Боевая машина десанта мобилизована из вражеских войск в одно из наших подразделений. Остальные потери врага доразведываются", — говорится в сообщении.
Напомним, генерал США объяснил, почему у Путина почти не комментируют позорное поражение армии РФ.
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