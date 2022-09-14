Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ на юге разбомбили российскую колонну, мост и понтонную переправу

Дата публикации
Просмотры
3878
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ на юге разбомбили российскую колонну, мост и понтонную переправу

Фото: скриншот с видео

ВСУ продолжают наносить огневые удары по российским оккупантам.

На юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли колонны вражеской техники, Каховский мост и понтонную переправу в районе Антоновского моста.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов.

По предварительно подтвержденным данным, за ночь враг потерял 27 оккупантов и 2 единицы автомобильной техники.

"Боевая машина десанта мобилизована из вражеских войск в одно из наших подразделений. Остальные потери врага доразведываются", — говорится в сообщении.

Напомним, генерал США объяснил, почему у Путина почти не комментируют позорное поражение армии РФ.

Читайте также:

Интервью с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном – полная версия

Интервью с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном – полная версия

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация