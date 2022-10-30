ВСУ на юге сбили российский штурмовик Су-25, который летел убивать украинцев

Самолет сбили на южном направлении.
Украинские защитники в воскресенье, 30 октября, на юге Украины сбили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ.
Вражеский самолет был сбит в воскресенье, 30 октября, в 8:00. Самолет спешил убивать украинцы, однако его удалось обезвредить.
"30 октября около 8:00 на южном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов на войне против Украины
По состоянию на 30 октября ВСУ ликвидировали 71 200 оккупантов. Также украинские защитники сбили 274 самолета и 252 вертолета РФ.
Так, 30 октября в Харьковской области ВСУ сбили российский вертолет, летевший убивать украинцев.
Также 18 октября украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Иногда российская ударная авиация не долетает до Украины и самоуничтожается на территории государства-агрессора. 10 октября в Ростовской области России разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет, также погиб пилот. 9 октября там упал российский самолет Су-24.
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