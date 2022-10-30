ВСУ на юге сбили российский штурмовик Су-25, который летел убивать украинцев

Украинские защитники в воскресенье, 30 октября, на юге Украины сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ.

Вражеский самолет был сбит в воскресенье, 30 октября, в 8:00. Самолет спешил убивать украинцы, однако его удалось обезвредить.

"30 октября около 8:00 на южном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов на войне против Украины

По состоянию на 30 октября ВСУ ликвидировали 71 200 оккупантов. Также украинские защитники сбили 274 самолета и 252 вертолета РФ.

Так, 30 октября в Харьковской области ВСУ сбили российский вертолет, летевший убивать украинцев.

Также 18 октября украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Иногда российская ударная авиация не долетает до Украины и самоуничтожается на территории государства-агрессора. 10 октября в Ростовской области России разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет, также погиб пилот. 9 октября там упал российский самолет Су-24.

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