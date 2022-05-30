ВСУ на юге Украины ликвидировали оккупантов, уничтожили "Грады" и склад с боеприпасами

ВСУ на юге Украины ликвидировали оккупантов, уничтожили "Грады" и склад с боеприпасами

Украинские защитники на юге Украины ликвидировали 46 оккупантов и уничтожили вражескую технику.

В частности, оккупанты потеряли реактивные системы залпового огня "Град", 8 танков и склад с боеприпасами.

Прог это сообщает оперативное командование "Юг".

"По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями за ночь потери противника составили 46 рашистов, 8 танков Т-62, 2 122-мм гаубицы, 2 реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная и бронированная техника, а также склад боеприпасов" ", – говорится в сообщении.

Также на юге Украины украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Российские оккупанты же на Николаевщине "Точкой У" обстреляли город Новый Буг. Из-за чего была повреждена гражданская инфраструктура. После этого оккупанты распространили фейк о якобы уничтожении украинского командного пункта и техники.

Также россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область.

"Из самолетов Ту-22 были выпущены ракеты Х-22. Одна из ракет уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в неработающий мост через Днестровский лиман", — говорится в сообщении.

Напомним, на Криворожском направлении враг осуществляет контрбатарейную борьбу.

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