ВСУ на юге Украины ликвидировали оккупантов, уничтожили "Грады" и склад с боеприпасами

Украинские защитники на юге Украины ликвидировали 46 оккупантов и уничтожили вражескую технику.
В частности, оккупанты потеряли реактивные системы залпового огня "Град", 8 танков и склад с боеприпасами.
Прог это сообщает оперативное командование "Юг".
"По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями за ночь потери противника составили 46 рашистов, 8 танков Т-62, 2 122-мм гаубицы, 2 реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная и бронированная техника, а также склад боеприпасов" ", – говорится в сообщении.
Также на юге Украины украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".
Российские оккупанты же на Николаевщине "Точкой У" обстреляли город Новый Буг. Из-за чего была повреждена гражданская инфраструктура. После этого оккупанты распространили фейк о якобы уничтожении украинского командного пункта и техники.
Также россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область.
"Из самолетов Ту-22 были выпущены ракеты Х-22. Одна из ракет уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в неработающий мост через Днестровский лиман", — говорится в сообщении.
Напомним, на Криворожском направлении враг осуществляет контрбатарейную борьбу.
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