ВСУ на юге Украины сбили два российских штурмовика Су-25

В Баштанском районе Николаевской области ВСУ 29 сентября сбили два российских штурмовика Су-25.

Российские самолеты ВСУ сбили ориентировочно в 17:00.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"29 сентября, около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25", — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что за минувшие сутки украинские воины сбили четыре российских ракеты и три беспилотника "Орлан-10".

Напомним, украинские защитники "минунули" вражеский штурмовик в Херсонской области.

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