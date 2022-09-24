ВСУ на юге Украины сбили российский самолет, вертолет и ликвидировали 51 оккупанта

ВСУ на юге Украины ликвидировали 51 оккупанта и уничтожили вражескую технику.

Также украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.

"Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра. Уничтожено ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники — в Каховке. Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста", — говорится в сообщении.

Также ВСУ ликвидировали 51 оккупантов, гаубицу "МСТА-Б", танк и 16 единиц другой техники.

Напомним, срочник Нацгвардии сбил российский штурмовик Су-25.

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