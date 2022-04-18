ВСУ на юге Украины уничтожили колонну техники оккупантов и военных РФ, которые издевались над украинцами: фото

ВСУ на юге Украины уничтожили колонну техники оккупантов и военных РФ, которые издевались над украинцами: фото

Львовские десантники спасли семьи, которые российские убийцы хотели расстрелять.

На юге Украины защитники уничтожили колонну российской техники и ликвидировали оккупантов, начавших террор против мирных украинцев.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Десантники сообщили, что артиллеристы совместно с десантниками полностью уничтожили немалую колонну военной техники вместе с противником.

"В ответ на это разъяренный враг ввел террор против украинского мирного населения. Методом психологического давления и запугивания оккупанты пытались среди местных жителей изыскать патриотов, которые могли якобы сотрудничать с подразделениями ВС Украины", — говорится в сообщении.

Однако с помощью разведчиков-десантников удалось уничтожить пункты управления и огневые средства оккупантов.

"Подобный эпизод по освобождению соседнего населенного пункта произошел впоследствии. Там, также ненавистный враг, прибегал к террору в отношении украинских граждан. Только благодаря скорым наступательным действиям штурмовых подразделений Львовских десантников семьи, которых рашисты пытались расстрелять, были вовремя спасены от "освободителей", – сообщили защитники.

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