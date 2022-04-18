ВСУ на юге Украины уничтожили колонну техники оккупантов и военных РФ, которые издевались над украинцами: фото

Львовские десантники спасли семьи, которые российские убийцы хотели расстрелять.
На юге Украины защитники уничтожили колонну российской техники и ликвидировали оккупантов, начавших террор против мирных украинцев.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Десантники сообщили, что артиллеристы совместно с десантниками полностью уничтожили немалую колонну военной техники вместе с противником.
"В ответ на это разъяренный враг ввел террор против украинского мирного населения. Методом психологического давления и запугивания оккупанты пытались среди местных жителей изыскать патриотов, которые могли якобы сотрудничать с подразделениями ВС Украины", — говорится в сообщении.
Однако с помощью разведчиков-десантников удалось уничтожить пункты управления и огневые средства оккупантов.
"Подобный эпизод по освобождению соседнего населенного пункта произошел впоследствии. Там, также ненавистный враг, прибегал к террору в отношении украинских граждан. Только благодаря скорым наступательным действиям штурмовых подразделений Львовских десантников семьи, которых рашисты пытались расстрелять, были вовремя спасены от "освободителей", – сообщили защитники.
Читайте также:
- Как не стать пушечным мясом: Минобороны опубликовало контакты, по которым российские военнослужащие могут сдаться в плен
- Война России против Украины: день 54, текстовый онлайн всех событий
- "Двое прибыло, один сразу уволился": в России контрактники не хотят умирать в Украине и дают драку из армии