ВСУ на юге уничтожили 2 склада боеприпасов россиян

Также за сутки ВСУ на юге ликвидировали 55 захватчиков

За прошедшие сутки на юге Украины воины ВСУ выполнили 290 огневых задач, 11 раз ударили с неба по ПВО врага, уничтожили склады с боеприпасами, живую силу и технику агрессоров.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Установлено, что враг потерял 55 захватчиков, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и 9 единиц автобронетехники.

Также читайте ВСУ на Донбассе уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты: Арестович рассказал детали

Кроме того, уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника дознаются.

Сообщается об усилении оккупантов мародерства и уничтожении инфраструктуры из населенных пунктов, откуда эвакуировались местные жители.

"Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют, переправляя грузовики с награбленным имуществом – бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей", – сообщают в ОК "Юг".

Также известно, что недалеко от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции.

Кроме создания невыносимых условий для жизни местного населения, оккупанты усиливают и полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления, пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа башен мобильной связи.

Тем временем в акватории Черного моря корабельная группировка врага состоит из 8 кораблей, укрывающихся вдоль южного побережья Крыма. Носители крылатых ракет – в пунктах базирования. На боевом дежурстве – ни один не зафиксирован.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты.

Также мы информировали, что ША пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для увольнения Херсона.

Новости ТСН 19:30 за 8 ноября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

Читайте также: