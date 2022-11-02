ВСУ на юге уничтожили 25 оккупантов, 3 "Грады", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада боеприпасов

Обстановка на южнобугском направлении существенно не изменилась

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 8 авиаударов по скоплениям живой силы и техники врага на юге.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.

По позициям украинских войск, прилегающих к линии фронта общинам и тыловым районам враг наносит удары из всего имеющегося вооружения, использует авиацию, дроны-камикадзе и дроны-разведчики.

В полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Маргенецкой общине Никопольщины и в направлении Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений.

Противник атаковал позиции ВСУ из временно оккупированной Херсонщины двумя ударными дронами-камикадзе типа Ланцет в Бериславском и Николаевском районах. Без жертв.

Четыре раза парой вертолетов Ка-52 враг бил по нашим позициям и освобожденным селам Херсонщины, а после обеда добавил штурмовую авиацию. Предварительно – без человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесены 8 авиационных ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено почти 106 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на 25 рашистов, были уничтожены 3 реактивные системы залпового огня «Град», самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона», зенитно-ракетный комплекс «Тор», 11 единиц авто и бронетехники, а также склады с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Напомним, ранее сообщалось, в Донецкой области ВСУ попали вражеский вертолет, а также приземлили БпЛА кафиров.

Также мы ранее информировали, что на авиабазе в Псковской области РФ раздались мощные взрывы, уничтожившие несколько российских вертолетов Ка-52.

Карта боев: ВСУ уничтожили колонну вражеской техники в Херсонской области

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