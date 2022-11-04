ВСУ на юге уничтожили 32 оккупанта и 2 склада с боеприпасами

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ за сутки выполнено 167 огневых задач
Украинские военные за минувшие сутки выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям оккупантов на юге Украины.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В частности, украинская авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, также был нанесен удар по скоплению врага в крытом ангаре.
В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.
Всего за минувшие сутки было уничтожено 32 оккупанта, танк и еще 9 единиц другой авто-бронетехники. В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены 2 склада с боеприпасами.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских захватчиков село Малая Сейдеменуха Бериславского района Херсонской области.
Также ранее военные опубликовали видео ударов по переправе оккупантов в районе Антоновского моста.
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