ВСУ на юге уничтожили 32 оккупанта и 2 склада с боеприпасами

Украинские военные за минувшие сутки выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В частности, украинская авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, также был нанесен удар по скоплению врага в крытом ангаре.

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В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Всего за минувшие сутки было уничтожено 32 оккупанта, танк и еще 9 единиц другой авто-бронетехники. В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены 2 склада с боеприпасами.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских захватчиков село Малая Сейдеменуха Бериславского района Херсонской области.

Также ранее военные опубликовали видео ударов по переправе оккупантов в районе Антоновского моста.