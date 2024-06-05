ВСУ на юге уничтожили два "Панциря" и командный пункт оккупантов — Плетенчук

У оккупантов очередные потери.
Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" на южном направлении.
Об этом заявил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook.
По его словам, также ВСУ ударили по двум важным пунктам оккупантов.
"Минус 2 "Панцири" на нашем направлении. Туда же и командный пункт и пункт управления дронами. Упс", - говорится в сообщении.
Напомним, РФ перемещает на границу с Харьковщиной новые подразделения – что происходит в регионе.
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