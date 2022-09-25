ВСУ на юге уничтожили два склада с боеприпасами и один пункт управления оккупационной армии

Украинские защитники на юге Украины уничтожили два склада с боеприпасами и один пункт управления оккупационной армии.

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено 133 огневых задач за ночь.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Нанесены огневые поражения по переправам в районе Новой Каховки, районам сосредоточения личного состава и техники рашистов и по их средствам противовоздушной обороны. Уничтожен склад боеприпасов в Херсонском районе, а в Бериславском — и склад, и пункт управления", — говорится в сообщении.

Также под утро обнаружен и предупрежден проход ДРГ противника в тыл наших подразделений в Нововоронцовской громаде. Предварительно подтвержденные потери врага за ночь составили 8 оккупантов и 4 единицы автомобильной техники и БПЛА. Остальные потери доразведываются.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне 25 сентября раздались взрывы. После мощных взрывов местные жители увидели дым в районе Антоновского автомобильного моста.

Читайте также: