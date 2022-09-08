ВСУ на юге уничтожили две понтонные переправы и пункт управления оккупантов

Силы обороны на юге Украины уничтожили две понтонные переправы и пункт управления российских оккупантов.
Также ВСУ нанесли удары по району сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения.
Об этом сообщили в ОК "Юг".
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в процессе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста в Дарьевке и Херсоне", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов — 29 захватчиков, четыре танка и одна боевая машина десанта.
Напомним, украинские защитники уничтожили взводный опорный пункт российских военных в Херсонской области.
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