ВСУ на юге уничтожили две понтонные переправы и пункт управления оккупантов

Силы обороны на юге Украины уничтожили две понтонные переправы и пункт управления российских оккупантов.

Также ВСУ нанесли удары по району сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в процессе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста в Дарьевке и Херсоне", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов — 29 захватчиков, четыре танка и одна боевая машина десанта.

Напомним, украинские защитники уничтожили взводный опорный пункт российских военных в Херсонской области.

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