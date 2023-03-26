ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику окупантов

За сутки на юге ликвидировали 8 окупантов.

Украинские защитники на территории оккупированного юга уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику россиян.

Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

"По подтвержденным данным уничтожены вражеский наблюдательный пункт и инженерная техника, демилитаризированы 8 рашистов. Другие данные доразведываются", — говорится в сообщении.

Также в ОК "Пивдень" предупредили украинцев о большой угрозе нанесения ракетных ударов по нашей территории. Так, в Черном море находится две подлодки с общим залпом — 8 ракет "Калибр".

Напомним, с 24 февраля 2022-го по 26 марта 2023-го ВСУ уничтожили 170 550 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 660 военных. Данные уточняются.

Также украинские воины на Сватовском направлении обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу вражеской армии, после чего артиллеристы ВСУ уничтожили пехотную группу противника.

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