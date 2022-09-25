ВСУ на юге уничтожили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет: детали

Украинские защитники сбили вражеский самолет и вертолет, который оккупанты отправили на спасение экипажа штурмовика.

Сегодня, 25 сентября, около 17.00, украинские защитники ударили штурмовик и вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Так, подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска в Херсонской области.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту. Однако вертолет тоже был успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады.

За эти сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил также сбили два иранских беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что Украина получила системы ПВО NASAMS.

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