ВСУ на юге выполнили 90 огневых задач против оккупантов: что поражено

В то же время, РФ держит в Черном море корабли с 20 ракетами типа "Калибр".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения на юге выполнили около 90 огневых задач по районам сосредоточения российской техники, живой силы, позициям ПВО, пунктам технического и логистического обеспечения. Потери врага дознаются.

Об этом сообщило ОК "Юг".

В общем ситуация на Подвеннобугском направлении остается напряженной, но контролируемой. Российские войска продолжают обороняться и пытаются удерживать занятые рубежи.

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Оккупанты активно используют разведывательные дроны, однако украинские войска точно нейтрализуют таких шпионов. Так, в Бериславском районе Херсонщины был сбит вражеский беспилотник "Орлан-10".

Российские захватчики били из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов по позициям ВСУ и прилегающим к линии фронта территориальным громадам. Использует противник и дроны ударного типа разных модификаций.

В то же время в Черном море находятся девять российских кораблей. Среди них один большой десантный корабль, два надводных и один подводный ракетоноситель. Все вместе они готовы к применению 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, российские войска 28 октября обстреляли из системы "Ураган" прибрежную зону Каховского водохранилища.

В то же время российские захватчики убрались из Чернобаевки на Херсонщине, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Заметим, по прогнозам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, операция по освобождению Херсона может продолжаться до конца ноября.

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