ВСУ на юге за сутки ликвидировали 39 оккупантов, уничтожили три их склада с боеприпасами и четыре ЗРК С-300

По данным ОК "Юг", ситуация в зоне ответственности остается напряженной, но Силы обороны контролируют ее развитие.

Вооруженные силы Украины на юге за сутки уничтожили три вражеских склада с боеприпасами: в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

Об этом в сводке по итогам суток 4 июля сообщает Оперативное командование "Юг".

"Нашими штурмовиками атаковано 2 очага вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевской области. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых заданий плотно атаковано вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе", – говорится в сообщении.

Установлено, что удалось ликвидировать 39 оккупантов, 4 зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационную станцию "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Васильок", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Отмечается, что окончательные потери врага доразведываются. В то же время, без возможности продвижения по суше, россияне активизировали артиллерийские и авиационные атаки. 16 авиаударов нанесено вражеской штурмовой авиацией вдоль линии столкновения по нашим позициям и недавно освобожденным населенным пунктам. Без потерь отметили в ОК.

Также сообщается об обстреле Ивановки вражеской тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра. Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются.

В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют 9 боевых кораблей и катеров.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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