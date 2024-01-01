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ВСУ на Запорожье "поздравили" оккупантов с Новым годом

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2558
Время на прочтение
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ВСУ на Запорожье "поздравили" оккупантов с Новым годом

Взрыв / Фото: ТСН.ua

Жители Токмака сообщают о звуках взрывов в пригороде.

В пригороде оккупированного Токмака на Запорожье раздаются взрывы 1 января. Вероятно, это ВСУ передают врагу "поздравления".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Русня в Токмаке принимает поздравления с 2024 годом. Жители сообщают о звуках взрывов в пригороде", – говорится в заявлении.

В эфире телемарафона Федоров также сообщил, что захватчики запретили жителям Токмака и других оккупированных населенных пунктов выходить на улицу 1 января. Таким образом, враг пытается бороться с украинским сопротивлением.

К слову, в новогоднюю ночь в оккупированном Донецке произошло шесть "прилетов" по гостинице "Донбасс Палас", где праздновали российские захватчики с московскими гостями.

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Дата публикации
Просмотры
2558
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