Бригады ВСУ на Запорожском направлении получат дополнительное вооружение и технику – Сырский

Особое внимание было уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

На Запорожское направление будет доставлено дополнительное вооружение и техника. Особое внимание будет уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram.

Он отметил, что на этом участке фронта продолжаются бои разной интенсивности. Противник активно использует штурмовую и бомбардировочную авиацию, беспилотники разных типов, а также артиллерийский и минометный огонь.

"В таких условиях наша главная задача — усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны. С целью принятия необходимых мер и оперативного реагирования была спланирована моя работа в военных частях, ведущих оборону в этом регионе", — подчеркнул Сырский. .

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Сырский провел встречу с командирами бригад, в ходе которой подробно проанализировали ситуацию на линии фронта, а также обсудили обеспечение подразделений боеприпасами, беспилотниками и радиоэлектронной борьбой. Особое внимание было уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

"Благодарю наших воинов за героизм, стойкость и храбрость. Важно – уничтожать оккупанта максимально", – добавил главнокомандующий.

Напомним, что Российские войска планируют до конца года вернуть под свой контроль территории Запорожской области, освобожденные украинскими защитниками 2023 года.

В Запорожском направлении наблюдается резкая активизация военных действий. В частности, российские военные почти ежедневно атакуют город управляемыми авиационными бомбами, а также военные сообщали о накоплении захватчиком сил в этом направлении.