ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен группу российских оккупантов

В плен взяли оккупантов бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления.
Украинские военные на Запорожском направлении пополнили обменный фонд несколькими российскими оккупантами.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как стало известно, бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими РФ.
Напомним, что украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов. Это удалось сделать во время штурма на Лиманском направлении.
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