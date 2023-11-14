ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен группу российских оккупантов

Украинские военные на Запорожском направлении пополнили обменный фонд несколькими российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими РФ.

Напомним, что украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов. Это удалось сделать во время штурма на Лиманском направлении.

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