ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ: интересные детали от Le Figaro

Темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились. В январе они захватили около 320 кв. км территории. Тогда как в ноябре 2024-го – более 700 кв км. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

Об этом говорится в материале Le Figaro.

Ситуация на Курщине

Авторы статьи отмечают новое наступление ВСУ в Курской области и продвижение возле города Суджа, к которому подошли россияне.

"Продвижение украинцев не впечатляюще, но захват двух или даже трех небольших сел – Колмакова, Черкасской Конопельки и Фанасеевки улучшает положение украинцев на Курской дуге, что является "решающим вопросом" в перспективе будущих мирных переговоров с россиянами и американцами, по словам президента Владимира Зеленского, который идет вперед.

Ситуация возле Торецка

В условиях "все еще весьма сомнительной гипотезы об окончании конфликта в ближайшие месяцы украинцы пытаются максимально усилить свои позиции".

"Цель состоит в том, чтобы выиграть время, поставив перед россиянами тактические дилеммы, чтобы они разделили свои усилия и не могли проводить атаки в подходящем им темпе. И эта стратегия наблюдается не только в Курской области", — отмечает французский военный источник в комментарии Le Figaro.

Россияне контролируют значительную часть Торецкая в Донецкой области. Впрочем, за последние десять дней украинцам удалось восстановить контратаки на севере шахтерского города. Это позволило помешать РФ провозгласить о его "увольнении". Несмотря на то, что российское Министерство обороны России на прошлой неделе заявило об оккупации Торецкая, " но остаются серьезные сомнения относительно их полного контроля над городом".

В качестве примера Le Figaro привело заявление украинского военного 28-й бригады, которое находится на окраине населенного пункта, о том, что "мы все еще там, в этом районе, они не заняли его полностью". Кроме того, с карт DeepStat видно, что некоторые районы не полностью содержатся россиянами. Более того, в субботу, 8 февраля, в окрестностях Торецка украинскому военному удалось с ПЗРК сбить российский штурмовик Су-25, падение которого было снято на видео.

Ситуация возле Покровска

Другая угроза нависает над Покровском. Этот шахтерский город является не только центром угольной промышленности, но и ключевым логистическим центром на Донбассе, крайне необходимым для обороноспособности Украины. Издание пишет, что россиянам удалось взять под контроль две дороги, ведущие к этому хабу, а еще один находится под их огнем.

"Но уже десять дней наступление россиян на этом направлении замерло. Украинцы совершили несколько контратак, восстановив опорные пункты в трех селах Успеновка, Котлино и Песчаное. В последнем они даже реинвестировали, по крайней мере временно, захваченную россиянами в середине декабря угольную шахту №3, которую украинцы уступят вперед.

Le Figaro пишет, что на этом этапе локализованные украинские контратаки не изменяют ситуацию на поле боя, потому что россияне вообще сохраняют инициативу и все еще продвигаются. В частности, вблизи города Часов Яр.

Контратаки ВСУ

Французское издание отмечает, что большой вопрос по поводу украинских контратак заключается в их стоимости. Являются ли они устойчивыми? У Украины есть потери в технике. И хотя оккупанты имеют значительно большие потери, но у России есть такой запас, который позволяет ей продержаться дольше. То же касается и человеческого уровня: сейчас россиян на фронте больше, чем украинцев.

"Киев стоит перед дилеммой мобильная или устойчивая оборона. Однако в контексте войны в истощение, в которую превратился этот конфликт, "учитывая состояние истощения Украины, эти контратаки не являются долгосрочной стратегией. Однако в краткосрочной перспективе они представляют более чем полезную передышку для украинцев и позволяют Киеву укрепить свою позицию в случае будущих мирных переговоров», – отмечает военный источник Le Figaro.

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что армия РФ готовит длительную наступательную операцию. В частности, об этом свидетельствует снижение интенсивности боевых действий на фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.