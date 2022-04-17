"ВСУ начали определенное движение": Арестович отметил положительный момент украинских защитников на Востоке

Самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянская, считает Арестович.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует в ближайшее время тяжелые бои на Востоке, куда Россия в последнее время стягивает войска и технику.

Об этом Арестович рассказал в эфире одного из национальных телеканалов в воскресенье, 17 апреля.

Советник главы ОП отметил положительный момент, что Вооруженные силы Украины начали движение в восточных и южных районах Украины.

"Это будут тяжелые бои. Наши войска начали определенное движение еще вчера", — сказал Арестович.

Арестович предупредил, что самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянская. "Большая кампания – всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", – добавил он.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что кафиры не могут начать агрессивное наступление на Донбассе, потому что их сдерживают украинские силы.